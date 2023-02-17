شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يطلق البوستر الرسمى للدورة الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية عن بوستر الدورة الـ24 والتي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 21 مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي، والتي أوضحت أن فكرة البوستر جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي تعرضها مهرجان الإسماعيلية، والعلاقه بين السينما والجمهور الخاص بالمهرجان، كما جاءت ألوانه ملائمة لروح تلك الدورة.



بوستر مهرجان الإسماعيلية

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة، ومن جانبه أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية أنه يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لكافة البرنامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة الـ24.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.