شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد بشوارع برلين فى أحدث ظهور له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد فؤاد صورا له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب وصوله لمدينة برلين في أحدث ظهور له، حيث وصل العاصمة الألمانية برلين أمس لإحياء حفل غنائى، وذلك بعد انتهائه من المشاركة في حفلين غنائيين ببيروت.

وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وأحيا محمد فؤاد حفلا غنائيا فى بيروت تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ونجحت كاميرا ”الخليج 365” فى التقاط الصور الأولى لفؤش وهو باللوك الجديد بعد تخلصه من وزنه الزائد، واتفق فؤش مع منظمى الحفلات بتبرعه بربع أجره لصالح منكوبى سوريا الذين تضرروا بسبب الزلزال.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.