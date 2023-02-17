شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الجمعان يشارك فى ندوة "المسرح السعودى" بمهرجان الشارقة للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الكاتب والشاعر الدكتور سامى الجمعان فى ندوة "المسرح السعودى فى أفق رؤية 2030" بمهرجان الشارقة للمسرح الخليجى فى دورته الرابعة، ويشاركه لطيفة البقمى، وسامى الزهرانى، وسكينة المشيخص، وخالد الباز، والمهرجان يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنطلق الدورة الرابعة من المهرجان يوم الاثنين (20 فبراير) بمسرح أكاديميَّة الشارقة للفنون الأدائيَّة.

مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي تأسس عام 2015 بتوجيهات من حاكم الشارقة، واحتفاء بمبدعي المسرح الخليجي، على أن ينظم كل عامين، ويقتصر على عروض مسرحيَّة لفرق ومجموعات فنيَّة مشهرة ومعترف بها في دول الخليج، وسيشهد حفل الافتتاح تقديم مسرحيَّة "النمرود" التي كتبها صاحب السمو حاكم الشارقة عام (2008) ويجسدها طلبة المستوى الثالث بالأكاديميَّة.

وتشارك ستة من أبرز وأحدث العروض المسرحيَّة بدول الخليج العربيَّة في المسابقة الرسميَّة للمهرجان، الذي يتكفل بإنتاج الأعمال المشاركة فيه، ويختبر مستوياتها الفنيَّة عبر لجنة محكمة تضم مجموعة من الفنانين من ذوي الخبرات والتجارب الملحوظة، ويخصص جوائز قيمة للجهود المتميزة والمبتكرة.

أما العروض المشاركة ويشهدها الجمهور على مسرح قصر الثقافة فهي: «الـــهـــــــــود» من تأليف راشد الشمراني وإخراج معتز العبدالله، وتقدمها فرقة مسرح الشباب من المملكة العربيَّة السعوديَّة، و«يا خليج» تأليف يوسف الحمدان، وإخراج عبدالله البكري، وتقدمها فرقة جلجامش من مملكة البحرين، و«زغنبوت» تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات، و«عنقود العنب» تأليف نادية القناعي وإخراج عبدالله سالم القلاف، وتقدمها فرقة المسرح العربي من دولة الكويت، و«غجر البحر» تأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبدالرضا وتقدمها فرقة قطر المسرحيَّة من دولة قطر، و«سدرة الشيخ» تأليف وإخراج عماد الشنفري، وتقدمها فرقة صلالة للفنون المسرحيَّة الأهليَّة من سلطنة عمان.

وتتنافس هذه العروض على جوائز تشمل الإخراج، والتمثيل، والديكور، والإضاءة، والمؤثرات الصوتيَّة والموسيقيَّة، والتأليف، إضافة إلى جائزة أفضل عرض التي تبلغ قيمتها الماليَّة مائة ألف درهم إماراتي.