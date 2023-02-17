John Wick 4 .. موعد عرض الجزء الرابع لفيلم القتال العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة John Wick 4، التريلر الرسمي للفيلم الذي مقرر عرضه شهر مارس المقبل، من بطولة الممثل العالمي كيانو ريفز.

John Wick هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام القتال الشهيرة، ومن المقرر أن يطرح يوم 24 من شهر مارس المقبل بدور العرض الأمريكية.

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أبطال john wick 4



يشارك في بطولته كل من كيانو ريفز دوني ين، بيل سكارسجارد، لورانس فيشبورن، هيرويوكي سانادا، شامير أندرسون.





قصة john wick 4:



تدور أحداث الجزء الرابع في إطار الأكشن حول اكتشاف Wick الطريقة التي ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، يجد جون ويك نفسه في مواجهة مع عدو جديد تدفعه للشك حتى في أصدقاؤه القدامى.​

john Wick الجزء الأول:



تدور أحداث الفيلم حول القاتل المحترف السابق جون ويك (كيانو ريفز)، والذي يحدث له شيء يعكر عليه حياته المسالمة الحالية، إذْ يقوم أحد اللصوص باقتحام بيته، وسرقة سيارته، وقتل كلبه، الكلب الذي أعطته له زوجته السابقة، فيذهب (جون) إلى (نيويورك) سعيًّا إلى الانتقام من هذا اللص، ولكن يكتشف أن والد هذا اللص هو زعيم عصابة روسي، والذي يضع مكافأة لمن يقتل (جون)،

وإذا بـ(ماركوس) الشريك السابق، وصديق (جون) يحاول الحصول على هذه المكافأة.





John Wick 2:

تدور أحداث الفيلم حول القاتل المأجور (جون ويك)، الذي يواصل من جديد واحدة من مغامراته الجديدة المليئة بالأخطار المميتة والخصومات الكثيرة من كل حدب وصوب، إذْ يعود لعالم الجريمة من جديد ليسدد دين مستحق عليه، ويكتشف أن هناك مكافأة مالية موضوعة لمن ينجح في القضاء عليه.

John Wick 3:

جون ويك يفر هذه المرة ﻷنه مُطارد على خلفية تعاقد مفتوح تبلغ قيمته 14 مليون دولار لقاء القضاء عليه، وبسبب كسره لقاعدة رئيسية وهى قتله لشخص ما على أراضي فندق كونتيننتال، والقتيل كان من بين اﻷشخاص المتورطين في هذا التعاقد المفتوح، وعلى جون ويك أن يشق طريقه وينجو بحياته في قلب مدينة نيويورك.