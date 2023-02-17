شوجر دادي .. طرح التريلر الرسمي قبل عرضه في عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة لـ "شوجر دادي" التريلر الرسمي للفيلم، الذي مقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائية.

فيلم «شوجر دادي» من المقرر أن يطرح ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجمة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

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فيلم «شوجر دادي» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.