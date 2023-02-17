شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار سما إبراهيم مع الأفلام القصيرة فى ندوة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الإسكندرية السينمائى للفيلم القصير ندوة تكريم الفنانة سما إبراهيم على مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة بحوار مع المخرج والمنتج موني محمود عن بدايتها وعن الأفلام القصيرة التي شاركت بها ونوع السيناريوهات وأهمية وتأثير المراكز الثقافية المختلفة بالإسكندرية.

وتسلمت الممثلة المصرية سما إبراهيم، أمس الخميس، درع هيباتيا الذهبي تكريما لعطائها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

ولم تتمالك سما إبراهيم دموعها لحظة تسلم التكريم من المنتج محمد العدل، وقالت إنها وقفت على مسرح سيد درويش منذ صغرها لمشاهدة شقيقها الراحل الذي كان يمثل على نفس المسرح في أواخر السبعينات.

ووجهت سما إبراهيم الشكر لأسرتها ووالدتها وشقيقتها وقالت إن الأسرة هي الداعم الأول دائما، معبرة عن سعادتها بتكريمها في محافظتها الإسكندرية ووجهت الشكر لكل من يصنع الفن لأنه حياة.