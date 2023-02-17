شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهن ريهانا بحفل Super Bowl.. نجمات أعلن عن حملهن بشكل مفاجئ للجمهور ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول النجمات حول العالم، إخفاء حياتهن وأمورهن الخاصة عن الأضواء والكاميرات ويفاجئن الجمهور بأخبارهن السعيدة بالطريقة المناسبة؛ من بينهن المطربة العالمية ريهانا، التى أعلنت للعالم خبر حملها خلال أداء حفلها Super Bowl وشوهدت وهى تحتضن بطنها لتعلن عن انتظار مولودها الثانى.

بيونسيه فى عام 2011 قررت إعلان حملها واحتضنت بطنها فى Blue Ivy بحفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards.

كايلى جينر من النجمات اللاتى أخفين خبر حملهن عن الصحافة ففى 2017 فاجأت العالم بولادة ابنتها بفيديو على يوتيوب فى فبراير 2018، وعرضت تفاصيل رحلة حملها والأمومة بسلسلة من مقاطع الفيديو المنزلية.

فى مايو 2021، فاجأت عارضة الأزياء نعومى كامبل متابعيها على إنستجرام عندما شاركت صورة تحتضن ابنتها المولودة حديثًا، واعترفت خلال مقابلة بأن قلة قليلة من دائرتها الواسعة من الأصدقاء وأفراد أسرتها يعرفون عن خططها لأن تصبح أما.

كاردى بى من المطربات اللاتى أعلن خبر حملهن على خشبة المسرح وقدمت أداء مع شريكها أوفيست وسلطت الضوء على بطنها الصغير ببدلة داخلية مرصعة بالجواهر فى حفل توزيع جوائز BET فى عام 2021.