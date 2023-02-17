شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى أول ضيوف شرف مسلسل "صراع الفصول" مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير مشاهده كضيف شرف فى مسلسل صراع الفصول للنجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث صور فهمى مشاهده يوم الثلاثاء الماضى واستغقرق يوم التصوير واحد، لاسيما أن فهمى يظهر خلال حلقة واحدة من حلقات العمل ليكون فهمى أول الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى المسلسل.

مسلسل "صراع الفصول" مكون من 15 حلقة، تأليف ورشة كتابة تضم كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندا عزت وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، خالد الصاوى، سيد رجب، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، هالة فاخر، مايان السيد ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر يواصل أحمد فهمى تصوير مسلسله الجديد "سره الباتع" المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك فى بطولة "سره الباتع" أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب وضيوف الشرف.

وينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "مستر إكس" فى صيف هذا العام، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدي رومانسي.