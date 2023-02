شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يحضر عرض Someday We Will Tell Each Other Everything في مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل والمخرج شون بن على حضور فيلم Someday We Will Tell Each Other Everything بمهرجان برلين السينمائي وذلك قبل عرض فيلمه الوثائقى Superpower، والذي يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا. ويشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم. وكان قد صعد الممثل والمخرج الأمريكى شون بن، صاحب فيلم superpower المعروض ضمن أفلام العروض الخاصة فى المهرجان، وهو العمل الذى وثق فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وتحدث بين عن تجربة الفيلم.