شكرا لقرائتكم خبر عن مات جونسون يرتدى "تى شيرت" فريق كرة السلة toronto blue jays فى مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع صناع فيلم BlackBerry ، كاري إلويس وجاي باروتشيل وجلين هويرتون لجلسة تصوير للترويج للفيلم في مهرجان برلين السينمائي وظهر مات جونسون وهو يرتدي تي شيرت فريق كرة السلة الكندي toronto blue jays .

وفي سياق متصل يعرض اليوم فى تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت برلين، الفيلم الوثائقى Superpower، العمل من إخراج الممثل والمخرج العالمى شون بن، الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا .

في خلال العام الماضى كان ما يحدث فى العالم الحقيقي تأثير كبير على حياة الناس، ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، المقام فى الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى.