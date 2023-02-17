شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة لـ"الخليج 365": الدراما لها دور كبير فى مناقشة قضايا المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الممثل محمد جمعة باتجاه صناع الدراما التليفزيونية فى الفترة الأخيرة إلى مناقشة قضايا اجتماعية من واقع المجتمع المصرى، وتطرقها لطرح مشكلات وموضوعات عائلية.

وقال محمد جمعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365": هذه خطوة مهمة للغاية، لأن الفن انعكاس للمجتمع، ومن أدواره أن يتناول قضايا الأسرة والمجتمع ويحاول طرح مسارات حلول لها.

وكان عُرض لمحمد جمعة مؤخرا حكاية "زيارة" ضمن حلقات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وقال عنها "أحببت للغاية فكرة تقديم الموضوعات القصيرة التي تقدم بشكل مكثف للناس في 5 حلقات أشبه بفيلم سينمائي".

وحول سبب حماسه لتقديم العمل قال: تحمست للغاية للمسلسل لأنني أجسد فيه دور إنسان لديه ابن صغير تضغط عليه ظروف الحياة وتجعله ينفصل عن زوجته، ولا تسير الأحداث على وتيرة واحدة إذ تشهد حياته تغيرًا كبيرًا.

وأضاف محمد جمعة: سعيد بالعمل مع المخرج محمد حماقي بالمسلسل، وكانت هناك محاولات من قبل للعمل سويا لكن لم تشأ الظروف، فهو مخرج واعي ويفهم جيدا كيف يوجه الممثل.

عن تصدره البطولة المطلقة في حكاية زيارة ومدى خوفه من تحمل مسؤولية عمل من بطولته قال: لم أخف من هذا الأمر، أنا في النهاية أجسد شخصية في عمل فني، سواء كانت هي بطل العمل أم جزء منه، ويهمني في المقام الأول أن أجسد الشخصية بشكل جيد.

وحول كواليس التحضير للعمل قال جمعة: جمعتني جلسات عمل مع المخرج محمد حماقي وأيضا المؤلف مصطفى جمال هاشم وكان هناك تواصل أيضا مع الممثلة نهى عابدين، لنتفق على ما نريد أن نقوله من خلال المسلسل وكيف نعبر عنه، وبعد أن استقرينا على الشكل النهائي، بدأت رسم ملامح الشخصية وتفاصيلها.

شارك في بطولة حكاية "زيارة" أيضا ناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم وهدان.