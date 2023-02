شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال Someday We’ll Tell Each Other Everything بجلسة تصوير بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع صناع فيلم Someday We’ll Tell Each Other Everything ، المخرجة الفرنسية الألمانية إميلي عاطف و الممثل الألماني مارلين بورو والممثل الألماني فيليكس، لجلسة تصوير في مهرجان برلين السينمائي وذلك قبل انعقاد المؤتمر الصحفي للفيلم. وشهد مهرجان برلين السينمائي، المقام حاليا قيام عدد من النشطاء في مجال البيئة بلصق أنفسهم بمادة لاصقة في السجادة الحمراء للمهرجان، وذلك اعتراضا على التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم في مجال المناخ. وفي سياق متصل يعرض اليوم فى تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت برلين، الفيلم الوثائقى Superpower، العمل من إخراج الممثل والمخرج العالمى شون بن، الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا .