عرض فيلم The Survival of Kindness بمهرجان برلين بحضور أبطاله.. صور

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الحمراء فى أول أيام عروض مهرجان برلين السينمائي صناع فيلم The Survival of Kindness المنتجة جولي بيرن ، ومديرة التصوير ماكس كوركينديل ، والممثل مواجيمي حسين ، والمخرج الهولندي الأسترالي رولف دي هير ، والملحن آنا ليبزيت، وذلك لحضور عرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي.

وشهد مهرجان برلين السينمائي، المقام حاليا قيام عدد من النشطاء في مجال البيئة بلصق أنفسهم بمادة لاصقة في السجادة الحمراء للمهرجان، وذلك اعتراضا على التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم في مجال المناخ.

وفي سياق متصل يعرض اليوم فى تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت برلين، الفيلم الوثائقى Superpower، العمل من إخراج الممثل والمخرج العالمى شون بن، الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا .