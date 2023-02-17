حفلات فبراير الكويت .. إليسا وعبدالله الرويشد في الختام

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة، بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد في ختام حفلات مهرجان فبراير الكويت.

ومن المقرر أن تقدم إليسا وعبدالله الرويشد باقة من أجمل أغانيهما التى يعشقها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

اقرأ ايضًا .. فبراير الكويت2023| عبدالله الرويشد وإليسا في ليلة الختام

احتفالات فبراير الكويت 2023

يتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في الوطن

العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.