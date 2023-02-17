إيرادات فيلم "الحب بتفاصيله" في أول أسبوع عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "الحب بتفاصيله" إيرادات متدنية في أول أيام عرضه بجميع دور العرض السينمائية، والذي يشارك في بطولته الفنان محمد نور و ملك قورة .

وجمع فيلم "الحب بتفاصيله" إيرادات وصلت إلى 822 جنيها، أمس في شباك التذاكر، لتكون إجمالي إيراداته 47،617 جنيه.

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ويعد فيلم "الحب بتفاصيله" عودة للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات

أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.