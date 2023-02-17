كارول سماحة تكشف تفاصيل "الألبوم الذهبي"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، تفاصيل ألبومها الجديدة "الألبوم الذهبي"، والذي مقرر أن يطرح خلال الفترة القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

ومن المقرر أن يضم "الألبوم الذهبي" 12 أغنية من قصائد محمود درويش.

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وكتبت كارول سماحة تدوينة عبر موقع التدوينات الأشهر عالميًا "تويتر"، قائلة:" عشان أحداث كتير ومشاهد صعبة آخر كام سنة، تركت جواتنا فراغ كبير، حسيت إن الفن إذا ما عبر عن قلقنا وهواجسنا ناقص ".

وأضافت "سماحة":" ومن هنا كانت فكرة الألبوم الذهبي، 12 أغنية من قصائد الشاعر الكبير محمود درويش، بقدمن للوطن العربي، حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا

عربية ".

يذكر أن، كارول سماحة طرحت أخيرًا أغنية بعنوان "مغرومة" من كلمات وألحان نبيل خوري، وتقول كلماتها:"قلبي يلي كان يخاف يحب حدك انت شو مرتاح ريحتو و خليتو يحب الحب و نسيتو كل اللي راح مين مين مين مفرومة بمين انا مغرومة فيك سنين سنين سنين نطرت سنين حتى لاقيك معي انت عم بتكون منيح و انا بقدر هيدا الشي شخصيتك شو حلوة و شو صريح مثلك انت بطل في".