أحمد بتشان في قائمة التريند بـ "أنا جيت"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أحدث أغنيات الفنان أحمد بتشان وتحمل اسم "أنا جيت" قائمة الأغاني الأكثر إستماعًا، إضافها إلى حصولها على أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع موسيقى إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاى واى.

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ومنذ أيام طرح المطرب أحمد بتشان أغنيته الجديدة بعنوان «هقول وإسمع»، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، واشراف عام ياسر خليل، ودخلت الأغنية ضمن قائمة الـ 100 أغنية الأكثر استماعاً.

وكان أحمد بتشان طرح مؤخرًا أغنية «ماجاش منك» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

واستطاع «بتشان» أن يحقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، ومشاركته في أكثر من حدث فني مثل مشاركته

بالغناء في حفل ضخم بالسعودية مع النجمين رامي جمال وهيثم شاكر، كما طرح اغنية أخرى بعنوان «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان.

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.