شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مثيرة فى عقد ديبالا تطيح به خارج روما بنهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشار تقرير الصحفي الإيطالي دي ماريزو، أن هناك بعض البنود الخاصة فى عقد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي روما الإيطالي، تسمح له بمغادرة الفريق فى الصيف المقبل، دون الرجوع لمسئولي فريقه.

حيث أكد أن عقد اللاعب يمتلك على شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو للأندية الإيطالية الراغبة فى ضم اللاعب، أما فى حالة إذا كان ديبالا سيغادر الدوري الإيطالي، فإنه سيتعين على النادي الذي يرغب بضم اللاعب سداد 12 مليون يورو فقط.

وكانت بعض التقارير الكتالونية قد أوضحت فى وقت سابق، بأن هناك رغبة من نادي برشلونة فى إستقدام اللاعب خلال الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن قيمة الشرط الجزائي للاعب تتناسب بشكل كبير مع الوضع الإقتصادي داخل البلوجرانا.



موقف مفاجئ من ديبالا فى الصيف

ومن جانبه، أكد اللاعب لبعض المصادر المقربة له عن رغبته فى التواجد داخل برشلونة فى الموسم الجديد، حيث يري هذه الخطوة بمثابة الحلم الشخصي الذي لاطلما كان يأمل فى تحقيقه، فى ظل فترته السابق مع يوفينتوس الإيطالي.

وبالنظر إلى موقف برشلونة الحالي، فإن الفريق يفاضل التعاقد مع بعض الأسماء فى الصيف على رأسهم ديبالا وكاراسكو، واللذان يمتلكان خبرات كبيرة فى الملاعب الأوروبية لسنوات طويلة.