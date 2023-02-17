شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وعبد الله الرويشد يحييان حفلا غنائيا اليوم بمهرجان فبراير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة إليسا لإحياء حفل غنائى كبير، اليوم، فى الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان الكبير عبد الله الرويشد، ومن المقرر أن يقدم الثنائى باقة من أجمل أغانيهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وروج عبد الله الرويشد للحفل من خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر عددا من الفيديوهات له أثناء التحضير للحفل والتدرب على الأغانى التى سوف يقدمها خلاله، منها أغنيته "صرت أخاف".



اليسا وعبدالله الرويشد

كما حل "الرويشد" ضيفا على برنامج أنغام مؤخرا، وخلال الحلقة كشف كواليس تسجيله أغنية "مسحور" بصحبة الموسيقار عمار الشريعى، وقال: "كنا نتجمع أنا وفنانين كتير عند عمار فى البيت، وفى مرة الإعلامية إيناس جوهر كانت جاية من فرح، وكانت لابسة (كعب عالى) عامل صوت، سمعه عمار وقال لها: إيه يا إيناس أنتِ جاية من فرح، وخد صوت كعب إيناس جوهر فى الأغنية.

وعن أول مرة يغنى فيها فى القاهرة، كشف الرويشد: أول مرة وقفت على مسرح فى القاهرة، فى البداية كانت فى الفنادق، وفى مرة حمادة النادى قال لى إيه رأيك تغنى فى دار الأوبرا المصرية فى ليلة بعنوان "ليلة كويتية"، وكان أول حفل كبير لى فى القاهرة.

كما أحيت الفنانة إليسا حفلا غنائيا برفقة الفنان مروان خوري في لبنان يوم 11 من فبراير الجاري، ضمن حفلات الاحتفال بأعياد الحب، وتألقت خلال الحفل بشكل كبير حيث قدمت باقة من أغانيها الرومانسية الجديدة والقديمة.