صناع The Beast in the Jungle يخضعون لجلسة تصوير بمهرجان برلين

القاهرة - سامية سيد - خضع صناع فيلم The Beast in the Jungle، الممثل الفرنسي توم ميرسيه ، وبياتريس دال وأنايس ديموستييه ، والمخرج السينمائي النمساوي باتريك تشيها ، لجلسة تصوير في مهرجان برلين السينمائي وذلك قبل انعقاد المؤتمر الصحفي للفيلم. وفي سياق متصل يعرض اليوم فى تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت برلين، الفيلم الوثائقى Superpower، العمل من إخراج الممثل والمخرج العالمى شون بن، الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا . في خلال العام الماضى كان ما يحدث فى العالم الحقيقي تأثير كبير على حياة الناس، ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، المقام فى الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى. ويشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم. وكان قد صعد الممثل والمخرج الأمريكى شون بن، صاحب فيلم superpower المعروض ضمن أفلام العروض الخاصة فى المهرجان، وهو العمل الذى وثق فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وتحدث بين عن تجربة الفيلم، الذى حاول فيه الكشف والبحث عن ما يعانيه الشعب الأوكرنى.