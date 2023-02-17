شكرا لقرائتكم خبر عن صناع The Survival of Kindness فى جلسة تصوير بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع صناع فيلم The Survival of Kindness المنتجة جولي بيرن ، ومديرة التصوير ماكس كوركينديل ، والممثل مواجيمي حسين ، والمخرج الهولندي الأسترالي رولف دي هير ، والملحن آنا ليبزيت ، لجلسة تصوير في مهرجان برلين السينمائي وذلك قبل انعقاد المؤتمر الصحفي للفيلم.

وفي سياق متصل يعرض اليوم فى تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت برلين، الفيلم الوثائقى Superpower، العمل من إخراج الممثل والمخرج العالمى شون بن، الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا .

ويشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.

وكان قد صعد الممثل والمخرج الأمريكى شون بن، صاحب فيلم superpower المعروض ضمن أفلام العروض الخاصة فى المهرجان، وهو العمل الذى وثق فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وتحدث بين عن تجربة الفيلم، الذى حاول فيه الكشف والبحث عن ما يعانيه الشعب الأوكرنى.

وظهر زيلينسكي عن طريق الفيديو كول وسط تصفيق وبكاء من عدد كبير ممن حضروا مهرجان برلين فى دورته الـ 73، وقال: "أحب أن أشكر شون على جهده، وما حاول تقديمه لـ أوكرانيا من خلال Superpower، وأتمنى أن رسالة العمل تصل لـ جميع من سيشاهدونه".