شكرا لقرائتكم خبر عن Chernobyl 2022 فيلم وثائقى يكشف عن منع تكرار حادث 1986 فى برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائى الدولى والذى يمتد من 16 فبراير حتى 26 فبراير، يعرض الفيلم الوثائقى الطويل Chernobyl 2022، حيث يعتبر مهرجان برلين من أكثر المهرجات ذات الطابع السياسى من بين جميع المهرجانات السينمائية فى العالم.

يتناول الفيلم الوثائقى قصة كيف منع العاملون فى محطة تشيرنوبيل للطاقة فى أوكرانيا كارثة مروعة أخرى كان من الممكن أن تقع وتتكرر مع الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عام من الان.

الفيلم من إخراج الأوكراني فيتالي دوكالينكو مع المنتج اللاتفي أندريه إيكيس، وجاءت فكرة الفيلم عندما قرأ صناعه مقالاً في إحدى الصحف عن مشرف أبلغ أثناء مناوبته في 23 فبراير من العام الماضى 2022، عن أن القوات الروسية يتجهون نحو محطة توليد الكهرباء، إلا أن تقدم القوات الروسية لم يمنع العاملين من البقاء فى المصنع فى محاولة منهم لمنع كارثة، مثل التى حدثت في عام 1986.

الفيلم مبني على مقابلات مع الموظفين ولقطات فعلية لما حدث، تم التقاط اللقطات بواسطة كاميرات المراقبة بالمصنع، وجاء في الفيلم أن هناك ثلاثة سائحين تواجدوا مع الموظفين داخل المصنع.

وكان قد صعد الممثل والمخرج الأمريكى شون بن، صاحب فيلم superpower المعروض ضمن أفلام العروض الخاصة فى المهرجان، وهو العمل الذى وثق فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وتحدث بين عن تجربة الفيلم، الذى حاول فيه الكشف والبحث عن ما يعانيه الشعب الأوكرنى.

وظهر زيلينسكي عن طريق الفيديو كول وسط تصفيق وبكاء من عدد كبير ممن حضروا مهرجان برلين فى دورته الـ 73، وقال: "أحب أن أشكر شون على جهده، وما حاول تقديمه لـ أوكرانيا من خلال Superpower، وأتمنى أن رسالة العمل تصل لـ جميع من سيشاهدونه".

وتابع زيلينسكي: "روسيا منذ حوالى عام ارتكبت العديد من الفظائع، وإذا كانت السينما يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، ألا أنها هذه الفترة تساعد فى البحث والكشف عن ما يحدث، وكنت أفكر فى ما يحدث حاليا ليلة أمس، عندما هددت روسيا من جديد، وحاجتها فى شن حرب على العالم، وكيف يمكن إيقاف ما يحدث".