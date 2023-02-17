شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى Superpower لـ شون بن فى مهرجان برلين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت برلين، الفيلم الوثائقى Superpower، العمل من إخراج الممثل والمخرج العالمى شون بن، ويدور الفيلم الوثائقى الجديد Superpower حول متابعة الأحداث التى تحدث فى أوكرانيا وحقيقة الحرب الروسية الأوكرانية للبلاد.

وهو من بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، المقام فى الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى.

ويشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرون ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.

وكان قد صعد الممثل والمخرج الأمريكى شون بن، صاحب فيلم superpower المعروض ضمن أفلام العروض الخاصة فى المهرجان، وهو العمل الذى وثق فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وتحدث بين عن تجربة الفيلم، الذى حاول فيه الكشف والبحث عن ما يعانيه الشعب الأوكرانى.

وظهر زيلينسكي عن طريق الفيديو كول وسط تصفيق وبكاء من عدد كبير ممن حضروا مهرجان برلين فى دورته الـ 73، وقال: "أحب أن أشكر شون على جهده، وما حاول تقديمه لـ أوكرانيا من خلال Superpower، وأتمنى أن رسالة العمل تصل لـ جميع من سيشاهدونه".

وتابع زيلينسكي: "روسيا منذ حوالى عام ارتكبت العديد من الفظائع، وإذا كانت السينما يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، ألا أنها هذه الفترة تساعد فى البحث والكشف عن ما يحدث، وكنت أفكر فى ما يحدث حاليا ليلة أمس، عندما هددت روسيا من جديد، وحاجتها فى شن حرب على العالم، وكيف يمكن إيقاف ما يحدث".