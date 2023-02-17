شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن "عيلة اتعمل لها بلوك" لمحمد صبحى: منحتنا شحنة إيجابية فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهدت النجمة بشرى مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم محمد صبحى بمدينة سنبل، وأشادت بالعمل المسرحى قائلة: أبكانا وأضحكنا ومنحنا شحنة إيجابية فى حب الوطن ومازلت متأثرة بما شاهدته فى العرض المتكامل الممتع، وهذا هو مسرح محمد صبحى الذى اعتدنا على الذهاب إليه لنستمتع ونفكر.

حضر العرض المسرحى أيضا كل من المخرج حسام الجوهرى والملحن إسلام صبرى ورفع المسرح لافتة كامل العدد منذ افتتاحه ومازال يعرض فى موسمه الأول حتى الأسبوع قبل الأخير من شهر رمضان، على أن يتم استئناف العرض فى موسم عيد الفطر المبارك.

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.



بشري مع الفنان محمد صبحي