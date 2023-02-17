شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان التشويقى لفيلم "شوجر دادى" لـ ليلى علوى وبيومى فؤاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدى "شوجر دادى" الإعلان التشويقى له، حيث من المقرر طرحه عقب شهر رمضان المقبل، وهو التعاون الثانى بين ليلى علوى وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مى الغيطى، جوهرة، وفرح الزاهد.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.







