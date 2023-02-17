شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يطرح ألبوم "بعد منتصف الليل" بـ5 أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد كامل، أمس، أحدث ألبوماته الغنائية التى تحمل عنوان "بعد منتصف الليل" عبر موقع "يوتيوب"، وكافة منصات الموسيقى الإلكترونية، حيث يتكون الألبوم من 5 أغانى متنوعة، وبعد ساعات من طرح الألبوم تصدرت أغانيه تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى.

الأغنية الأولى جاءت بعنوان "يابا" وهى من كلمات مصطفى ناصر وأحمد كامل وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، والتى حققت حتى الآن 272 ألف مشاهدة خلال ساعات، وتصدرت قائمة الفيديوهات الرائجة عبر "يوتيوب"، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "شيء غيرك"، كلمات وألحان أحمد كامل وخالد عصام وتوزيع موسقى إسلام الأزرق.

والأغنية الثالثة بعنوان "رهان قديم" كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، والأغنية الرابعة "في الوقت المناسب" كلمات أحمد كامل ومصطفى ناصر وألحان أحمد كالمل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، أما الخامسة والأخيرة "بعد الكلام" وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام، محققة 200 ألف مشاهدة.

وكان "كامل" حرص على الترويج للأغنية، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات لأغنية "رهان قديم" وأغنية "بعد الكلام" أثناء تسجيله فى الاستوديو وأيضا وهو فى جلسة مع أحد أصدقائه، معلقا: "قريبًا".

يذكر أن أحمد كامل طرح في أغسطس الماضي أغنية جديدة تحت عنوان "أكتر من السكوت" عبر قناته على "يوتيوب" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان خالد عصام الدين.