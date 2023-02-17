شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يظهر بالزى السودانى فى أحدث حفلاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سامو زين عن سعادته البالغة بإحياء حفل عيد الحب فى العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى أنه يستعد لطرح أغنية سودانية قريبا، كما ظهر سامو خلال الحفل بالزى السودانى الرسمى.

حفل سامو زين في السودان

ونشر صور عديدة له بالزى السودانى عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "أنا السودان جمال فى لوحه صوفية، من أجمل التجارب التى مررت بها في زيارتى إلى جمهورية السودان المحب الحبيب الطيب المثقف صراحة ما شفت شعب أطيب و أجمل من هذا الشعب الجميل".



سامو زين

وتابع: "ولفت نظري جدا الزي التقليدي السوداني الرائع الذي أعتبره وساما على صدري ارتداءه.. تجربة فريدة لن أنساها بحياتي شكرا علي الاستقبال الكريم الطيب وإن شاء الله لنا موعد بأغنية سودانية قريباً".

سامو زين

يذكر أن النجم سامو زين طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع "يوتيوب" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وأحيا مؤخرا النجم سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا فى فيينا - النمسا ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم سامو زين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

وتأتى جولة سامو زين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى.