التفاصيل الكاملة لحفل عبدالباسط حمودة المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، لاحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء، وذلك بساقية عبدالمنعم الصاوي، وتتراوح أسعار التذاكر بين 320، 360، 400، 440، 480، 520 جنيهًا.

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ومن المقرر أن يقدم نجم الأغنية الشعبية خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال عبدالباسط حمودة

ويشار إلى أن حقق المطرب الشعبي عبدالباسط

حمودة، نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في أغنية «حلوين»، مع مؤدي المهرجانات عمر كمال، تعتبر هذه الأغنية التعاون الثاني بينهما بعد نجاح أغنية «ضيعنا».

ويقول مطلع الأغنية

يا عيني

إحنا أبسط خلق الله

وأقل ناس في الدنيا دي

تعاملنا بما يرضي الله

تكسب قلوبنا في ثانية

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