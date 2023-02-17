سماء إبراهيم : شقيقي الراحل كان له تأثير في مسيرتي الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - قابلت الفنانة سماء إبراهيم، الجمهور اليوم في ندوة خاصة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

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وقالت الفنانة سماء إبراهيم، خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن الأفلام القصيرة هي التي تدعمها وتضيف لها وليس العكس.

وأوضحت سماء إبراهيم، أن صناع الفيلم يكون لديهم وجهة نظر فنية وتقنية خارج التوقعات، ومجرد المشاركة بمثل هذه الأعمال تكون إضافة للفنان للتعرف على فكر جديد.

وأشارت سماء إبراهيم إلى أن مشاركتها في الأفلام القصيرة شكلت فارقا كبيرا في حياتها،موضحة:"وأشكر كل من يجتهد خارج الصندوق".

وتحدثت سماء إبراهيم عن شقيقها أيمن الخياط، الممثل الراحل الذي أثر كثيرا في حياتها وكانت تزوره في المسرح وهي في سن صغيرة، موضحة:"إرث اخي الراحل أيمن الخياط هو الخطوة التي دفعتني لحبي للفن".

واستطردت سماء إبراهيم قائلة:" أول عرض بانتومايم قدمته عام ١٩٨٦ ، وكان العمل معني عن أن الآلة قد تسيطر على الإنسان البشري إذا استخدمها بدون وعي"، موضحة:" وأسست أنا وأخي الراحل أيمن الخياط وأسرتي فرقة مسرحية ونعافر حتى اليوم لكي تكون لنا فرقة مسرحية".



وكشفت سماء إبراهيم، أنه في ٢٠٠٠ قدمت أول تجربة فيلم قصير لها مع المخرج أكرم فريد بعنوان ٣ ورقات، مشيرة إلى أن أكثر عمل أثر فيها نفسيا كان الفيلم القصير "زوار الشمس".

وتحدثت سماء إبراهيم عن الأفلام القصيرة، قائلة إنها تنتج بأعداد كبيرة منذ سنوات، ومعهد السينما لديه كم وكيف من الأعمال تحمل تجارب ومحاولات مهمة جدا.

وأشادت سماء إبراهيم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ومنحه فرصة لصناع هذه الأعمال للعرض، مشيرة إلى أن تحقيق الربح المادي سيحدث بالتدريج، ولكن الأهم هو تحقيق الربح الثقافي المرتبط بالوعي ومرهون بتوصيلها لفئة أكبر من الجمهور.

وخلال الندوة تحدث المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان، الذي أدار الندوة، إنهم يتباحثون حاليا لعقد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لعرض الأفلام القصيرة في المدارس، وتشجيع الطلاب على صناعة الأفلام باستخدام هواتفهم أيضا.