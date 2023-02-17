المركز القومي للمسرح يقيم دراسة نقدية لمسرحية "حلم جميل".. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أقام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ دراسة نقدية تناولت العرض المسرحي"حلم جميل" مساء أمس، الخميس، بمسرح السلام، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

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وحضر كل من : "الفنان القدير محسن منصور- مدير عام فرقة المسرح الحديث، الفنان القدير ياسر الطوبجي- مدير عام فرقة المسرح الكوميدي، د. هاني كمال- رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشاعر محمد الصواف، مخرج العرض إسلام إمام، المشاركين في العرض؛ حنان عاد، عبدالمنعم رياض، صفوت حجازي، جلال الهجرسي، رشا فؤاد، ناجح نعيم، هنادي محمود كمال، عالية.

ووجهت الدكتورة سامية حبيب الشكر لإدارة فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور لعودة قاعة يوسف إدريس، وأعربت عن سعادتها بعرض "حلم جميل"، والمخرج الموهوب إسلام إمام فهو رجل مسرح قدم عرض متكامل، وجميع الفنانين المشاركين في العرض.

ورأت د. سامية أن هذا العرض حقق الجانب التطبيقي لفكرة "لماذا يذهب الجمهور للمسرح؟" فالعرض الجميل الناجح يجذب الجمهور، وأهم ما يميزه الإخلاص في المسرح والحرص على الجمال والفكر، وتمنت في ختام حديثها أن يستمر العرض.

وفي حديثه وجه الفنان القدير ياسر الطوبجي الشكر للمركز القومي للمسرح؛ على هذه الدراسة النقدية، وللأساتذة الأفاضل بالمنصة، ووجه التحية للفنان أيمن عزب الذي أنتج عرض حلم جميل أثناء توليه رئاسة فرقة المسرح الكوميدي، وللفنان محسن منصور لاستضافته لعرض حلم جميل على مسرح السلام، وأشاد بالفنان سامح حسين؛ الذي يعتبر رجل مسرح من الطراز الأول، وبجميع القائمين على العمل، ووعد باستمرار عرض حلم جميل خلال الفترة القادمة.

وأكد المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، على شعوره بالفخر والاعتزاز بأن يكون عرض حلم جميل إنتاج إدارة سابقة في المسرح الكوميدي وتصر الإدارة الحالية على استكماله ونجاحه، كذلك استضافة مسرح السلام لهذا العرض وتقديم جميع التسهيلات لعرضه دون أدنى مشكلة، وتمنى أن تستمر هذه الروح الجميلة في الوسط المسرحي.

وأثنى عصام السيد؛ على المخرج إسلام إمام؛ الذي يعتبره أحد أولاده وإن كان يختلف عنه، وهو معد ناجح له رؤية ورسالة مهمة يقدمها في عروضه ببساطة، وسيكون أحد علامات المسرح المصري.

وتحدث الفنان محسن منصور؛ متوجهاً بالشكر للسادة الحضور، والمنصة الكريمة، ولمعالي وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ لدعمهم من أجل افتتاح قاعة يوسف إدريس، ولجميع العمال والفنيين رؤساء الأقسام بمسرح السلام لجهودهم في تطوير المسرح.

وأشاد منصور بالمخرج الموهوب إسلام إمام؛ الذي يقدم رسائل حقيقية من خلال عروضه، ووجه شكر خاص للفنان سامح حسين فهو نجم عرض ملتزم أخلاقيا وإنسانيا يهتم برسالة المسرح، وللفنان صفوت حجازي.

وقال الدكتور هاني كمال: أتشرف بحضوري لهذه الدراسة النقدية، أؤكد أن نجاح العرض نابع

من نجاح مشاركيه أبطال العرض، الفنان سامح حسين هو إنسان خلوق لم تتغير أخلاقه رغم نجوميته فهو غائب ولكنه حاضر بقيمته وفنه وأخلاقه، مدرسة إسلام إمام هي مدرسة السهل الممتنع، بعد عرض "حلم جميل" أصبح عندي أمل في المسرح المصري.

وتحدث الفنانون المشاركون بالعرض بداية من الفنانة حنان عادل قائلة: أشعر بالفخر لوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار وأشعر بالفخر للعمل مع المخرج إسلام إمام ومع فريق العمل كاملاً، العمل متكامل به مضمون يجعل أي شخص يشاهده يستمتع به.

ترى رشا فؤاد أن المخرج إسلام إمام هو مخرج واعي ومنظم وله رؤية فنية، الكواليس كانت هدفها نجاح العمل، النجاح الحقيقي للعرض هو التجوال في المحافظات المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وترى عالية أن المخرج قدمها بشكل مختلف وهو حريص على إعطاء كل ممثل حقه.

أما جلال الهجرسي فقد تطرق لعناصر هامة أدت إلى نجاح العرض وهي الضوء والصوت واللون، فهي عناصر إبداعية للمخرج حققت حالة مختلفة عند المتلقي.

ناجح نعيم يرى أنه من أسباب نجاح العرض اختيار المخرج لكل مفردات العرض، الإلتزام من جميع فريق العمل.

أعرب عبدالمنعم رياض؛ عن امتنانه لمشاركته في هذا العرض الذي يراه عرضا كبيرا راقيا يحترم عقل المتفرج فكان له الشرف في هذه المشاركة.

هنادي محمود كمال: ارتبطت بالعرض روحياً مما انعكس على أدائي داخل العرض.

يرى صفوت حجازي أن سبب نجاح العرض أن فريق العمل كان أسرة واحدة، أما المسرح بالنسبة له هو الحياة.

واختتم المخرج إسلام إمام الحديث بتوجيه الشكر للمركز القومي للمسرح؛ لإقامة هذه الدراسة النقدية والتي لم يتوقع أن تكون بهذه القيمة، كذلك توجه بالشكر للأساتذة النقاد الدكتورة سامية حبيب، المخرج عصام السيد، الكاتب محمد بهجت، مدير فرقة المسرح الحديث الفنان محسن منصور ، مدير فرقة المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي، لكل فريق العمل والذي اعتبر نفسه محظوظاً بهم جميعاً.