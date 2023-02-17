أبرز تصريحات عزيز مرقة في معكم منى الشاذلي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان عزيز مرقة، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع عبر شبكة قنوات DMC.

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وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تصريحات عزيز مرقة خلال الحلقة :-

بدأت أغنى في الغربة، وكنت أعيش وأدرس في الولايات المتحدة.

كتبت بعض الأغاني عن الغربة معظمها لي ولأصدقائي.

أتقبل من المصريين كل شيء يريدون أن يقولوه لي مرقا أو مرقة، ولن أغضب منهم على الإطلاق.

أتقبل من المصريين كل شيء يريدون أن يقولون لى مرقا أو مرقة فأنا لن أغضب منهم على الإطلاق.

وجدت نفسى أعبر عن الجيل الجديد بطريقة ما.

كان لدى مشروع تخرج في الجامعة التي أدرس فيها بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان لابد من عمل موسيقى أوركسترا خاصة بي.

تحدثت مع البروفيسور الخاص بى إنه بعد التخرج سأعود لبلدي الأردن.

وطلبت منه أن أقوم بعمل مشروع غناء يتضمن عدة ألوان موسيقية.

حصلت على امتياز والجامعة أعجبها المشروع وكان هناك دعم من المؤسسات في الجامعة وكانت ولادة الموسيقى الخاص بى"