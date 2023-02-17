شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعود من الإسكندرية إلى القاهرة بسبب مسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة منى زكى وفريق عمل مسلسل "تحت الوصاية" من الإسكندرية إلى القاهرة بعد الانتهاء من تصوير مجموعة من المشاهد المهمة فى المسلسل.

ومن المقرر أن تصور منى زكى عدة مشاهد فى القاهرة قبل العودة إلى الإسكندرية مرة أخرى لاستكمال تصوير بقية المشاهد بالمدينة الساحلية، حيث يستكمل المخرج محمد شاكر خضير الإعداد لجدول التصوير النهائى.

المسلسل المكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، ويشارك فى البطولة دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل.

وتدور أحداث العمل حول منى زكى التى تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها قارب صيد، وتعمل على توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات.

ويمثل نقطة التحول فى المسلسل وفاة الزوج، حينها تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها خاصة ما يتعلق بالوصاية على الأبناء.