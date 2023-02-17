شكرا لقرائتكم خبر عن برومو جديد لفيلم John Wick 4 قبل عرضه فى السينمات 24 مارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد النجم كيانو ريفز، تمثيل دوره فى الجزء الرابع من سلسلة أفلام John Wick""، حيث يؤدى دورالبطل جون ويك، ومع قرب طرح فيلم John Wick 4، نشرت الشركة المنتجة مقطعًا دعائيًا جديدًا للفيلم الذى يطرح للجمهور فى السينمات العالمية يوم 24 مارس المقبل.

مقطع دعائى جديد لفيلم John Wick 4

وتدور أحداث الفيلم حول تتبع مغامرة Wick الأخيرة القاتل المتقاعد أثناء سفره من نيويورك إلى باريس واليابان وبرلين، للقتال ضد أقوى اللاعبين فى العالم فى عالم الجريمة، بينما يواجه أعداء جدد، ويجتمع "ويك" مع بعض الحلفاء ويكتشف أن الأصدقاء القدامى قد تحولوا إلى أعداء.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفه "Varitry" فإن المخرج تشاد ستاهلسكى، تحدث عن أن أحدث جزء هو أطول فيلم للسلسلة حتى الآن، وكشف عن أن الجزء الرابع سيستكشف الأسطورة وراء فندق كونتيننتال، موقع اللاجئين للقتلة والنقطة المحورية لسلسلة "John Wick".



كيانو ريفر

من ناحية أخرى سبق وأكدت المواقع الأجنبية، مؤخرًا، عزم كيانو ريفز، على إعادة لعب دوره الشهير فى فيلم "قسطنطين" الذى عرض عام 2005، خلال فيلم جديد يتم الاستعداد له حاليًا، للفنان الذى يبلغ 58 عاما من العمر، وأضاف تقرير موقع ديلي ميل أن الفيلم من تأليف افيكا جولدزمان الذى يكتب السيناريو خلال الفترة الحالية.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر أن ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على أن يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي، وحددت الشركة المنتجة لجون ويك يوم 24 مارس 2023، كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوى العالم.