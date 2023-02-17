شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى عروض المسابقة الرسمية لـ برلين بفيلم The Survival of kindness والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الأول لفيلم The Survival of kindness الذى يعرض ضمن أفلام المسابقة الرسمية حضورا جماهيريا كبيرا، ويدور العمل فى إطار تشويق ودراما، ومدته ساعة و36 دقيقة، وحصل على تصفيق جماهيرى بعد انتهاء عرضه فى قصر البرينالة، وذلك بعد ساعات من افتتاح مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73.



مهرجان برلين

ويدور الفيلم حول ترك مرأة سوداء في قفص على عربة في الصحراء لتموت، لكن المرأة ليست مستعدة للموت، وبالتالى فإنها تسافر بلا هدف في أوقات الطاعون والاضطهاد، حيث تعبر الصحراء وتتسلق الجبال وتصل إلى مدينة.

ويركز العمل على أن المدينة أكثر خطورة من الصحراء، وبعدما يتم القبض عليها مرة أخرى، تجد طريقًا جديدًا للهروب، لمحاولة النجاة بنفسها.

وكانت قد بدأت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي أمس، في قصر البرينالة بأغنية للمطربة ليسلى كليو، وقدم الحفل كل من المذيعة هادنيت تسفاي، والمذيع جو شوك، وبحضور مجموعة من كبار الدولة منهم كلوديا روث وزيرة الدولة للثقافة والإعلام، ورئيس بلدية برلين فرانزيسكا جيفي، ووزير الزراعة الألمانى، بجانب مجموعة من الشخصيات العامة، ورئيسة لجنة التحكيم لهذا العام كريستين ستيوارت، بالإضافة إلى رؤساء إدارة المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريال.

وقالت مقدمة الحفل تسفاى إن المهرجان بأجوائه أقرب إلى كرنفال سينمائي، وقدمت الشخصيات العامة من حضور الافتتاح، واستعرضت مقدمة الحفل أهم المشاركات في المهرجان، ووجهت مذيعة تحية للمخرج الإيراني محمد روسلووف الذي سبق وحصل على الدب الذهبي بفيلمه "لا يوجد شر".

وصعد على المسرح مديرا المهرجان كارلو شاتريال، ومارييت ريسنبيك، والذى تحدث عن الدورة الـ 73، وما تحتويه من أعمال مختلفة وجديدة، وأكد شاتريال أن المسابقة الرسمية أفلامها متنوعة ومختلفة وجديدة، ومن ثم تم عرض فيديو يكشف عن الأعمال المشاركة التى وصل عددها إلى 18 فيلما.

وصعد الممثل والمخرج الأمريكى شون بن، صاحب فيلم superpower المعروض ضمن أفلام العروض الخاصة فى المهرجان، وهو العمل الذى وثق فيه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وتحدث بين عن تجربة الفيلم، الذى حاول فيه الكشف والبحث عن ما يعانيه الشعب الأوكرنى.

وظهر زيلينسكي عن طريق الفيديو كول وسط تصفيق وبكاء من عدد كبير ممن حضروا مهرجان برلين فى دورته الـ 73، وقال: "أحب أن أشكر شون على جهده، وما حاول تقديمه لـ أوكرانيا من خلال Superpower، وأتمنى أن رسالة العمل تصل لـ جميع من سيشاهدونه".

وتابع زيلينسكي: "روسيا منذ نحو عام ارتكبت العديد من الفظائع، وإذا كانت السينما يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، ألا أنها هذه الفترة تساعد فى البحث والكشف عن ما يحدث، وكنت أفكر فى ما يحدث حاليا ليلة أمس، عندما هددت روسيا من جديد، وحاجتها فى شن حرب على العالم، وكيف يمكن إيقاف ما يحدث".