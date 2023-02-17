علي ربيع يعلن موعدعرض مسلسل "نصي الثاني"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان علي ربيع، لانطلاق عرض مسلسله الجديد "نصي التاني"، قبل موسم السباق الرمضاني 2023، وذلك بعد انتهائه من التصوير.

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وشارك "ربيع"، جمهوره صورة آخر يوم تصوير العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر الفنان علي ربيع خلال الصورة برفقة أبطال مسلسل "نصي التاني"، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله فركش مسلسل نصي التاني، شكرا شكرا لكل الناس اللي اشتغلت وتعبت في المسلسل، وفرحتنا ان شاء الله هتكمل بفرحة الناس كلها لما تتفرج، بحبكم جدا، الف مبروك، نصي التاني قريبا".

تفاصيل مسلسل "نصي التاني"

المسلسل مكون من 10 حلقات وتدور قصته فى إطار إجتماعي كوميدي حول موظف بنك يحاول البحث عن نصفه التانى والاستقرار فى حياته العاطفية، بحيث يقابل فتاة كل حلقتين ويعجب بها لتصبح فتاة أحلامه إلى أن يحدث أزمة ويتركها.

المسلسل بطولة علي ربيع، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، أسماء أبواليزيد، ياسمين رئيس، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.