موعد ومكان عزاء والد إيناس كامل

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل الفنانة إيناس كامل، العزاء في والدها، غدًا السبت، بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة المغرب، والذي وافته المنية بعد صراع قصير مع المرض.

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وكانت أعلنت الفنانة دينا فؤاد، عن خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "دينا"، عبر حسابها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمه الله والد أختى وعشره عمرى إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمه والفاتحة".

آخر أعمال الفنانة إيناس كامل

جدير بالذكر أن يعرض لها حاليا مسلسل "الأصلي"، بطولة ريهام عبدالغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم

عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة سيد سليم الأصلى التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

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