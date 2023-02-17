"الصنعة من الألف إلى الياء" ورشة عمل بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة مساء غدٍ، السبت، ورشة عمل بعنوان "الصنعة من الالف إلى الياء"، والتى تتناول صناعة وإنتاج ونشر الأدب بكل المراحل التي تمر بها لتوضيحها للقارئ والتأكيد على أن عملية الشراء المستمرة للكتاب الورقي هي الضامن الحقيقي لاستمرار الصنعة، تنظم ورشة العمل دار تويا للنشر والتوزيع، بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة.

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يتحدث فيها صناع الأدب في مصر وبطرق عرض جديدة بما يشبه المتوالية المتصلة عبر 15 دقيقة كحد اقصى لكل متحدث، لتصب في صالح الموضوع النهائي بحيث يستمع الحضور لكل المراحل التي تمر بها صناعة النشر في مصر.

وتتناول الورشة عدة محاور في مقدمتها التحديات التي تواجه صناعة النشر في مصر، اهمية علاقة الكاتب بالقارئ، وهل توقف القارئ عن الشراء يعطل الكتابة، الأدب المترجم وهل تواجه الترجمة نفس تحديات الكتاب المحلي، شراء الكتب نفسيا سلوك ترفيهي أم ضرورة ملحة؟ ، كيف غير الوضع

الاقتصادي العالمي سلوكيات الشراء بما فيها الكتب، الفكرة كيف يتم التقاطها وبدايتها وأثرها على الصنعة .

وكيف يمكن توجيه عمليات الشراء لدعم الأفكار الجديدة، عملية التحرير الأدبي وهل يمكن أن يكون يسري ذلك على الكتابة بالعامية، الهوية البصرية وهل تنهي التطبيقات شراء الكتاب الورقي، قصة تطبيق أبجد وكيف يمكن أن يؤثر على الكتاب الورقي، الكتاب المسموع وهل خدم صناعة النشر وشراء الكتب أم أضرها، دور مجموعات القراءة وأولويات البوكتيوبرز في اختيار الكتب وغيرها، النقد وعلاقته بالقارئ ومدى تاثيره في عملية شراء الكتب، المكتبات وكيف يمكن أن تسهم في بقاء صناعة النشر مزدهرة.

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