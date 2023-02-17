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كريم عفيفي يكشف عن دوره في مسلسل "المحارب"

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ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان كريم عفيفي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين وهما "محارب"، "رمضان كريم" الجزء الثاني.

 

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تفاصيل مسلسل "محارب"

 

يذكر أن العمل بطولة الفنان حسن الرداد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والأكشن، ويظهر "كريم" في دور جديد وهو تباع علي ميكروباص وصديق (محارب).

 

المسلسل من تاليف محمد سيد بشير، إخراج

شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي، ويشاركهم البطولة ماجد المصري، وفاء عامر، آيتن عامر.

 

تفاصيل مسلسل "رمضان كريم"

 

كما يواصل تصوير دوره في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، وينتظر عرض فيلمه الجديد مطرح مطروح في موسم عيد الفطر القادم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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