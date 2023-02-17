أحمد مكي يُقاضي رجل أعمال بسبب الكبير أوي

حرر الفنان المصري أحمد مكي محضراً ضد أحد رجال الأعمال المشهورين ويمتلك مجموعة من الأسواق التجارية وسوبر ماركت كبير في الشيخ زايد، واتهمه مكي في البلاغ بأنه استغل اسمه واعتدى على حقوق الملكية الفكرية.

أحمد مكي يقاضي رجل أعمال بسبب الكبير أوي

وقام رجل الأعمال بصنع وبيع فانوس رمضان يحمل صورة مكي ومكتوب عليه "الكبير أوي" وهو الاسم الشهير للفنان أحمد مكي، وحرر مكي هذا الأمر في شكواه وأضاف أيضاً وجود فاتورة شراء لهذا الفانوس تحمل اسم المتجر نفسه دون أن يحصل صاحب هذه الفكرة على موافقة الفنان أحمد مكي باستخدام اسمه تجارياً.

وتسبب هذا الفعل في انزعاج أحمد مكي وإثارة غضبه لذا طلب من محاميه أن يحرر محضراً في قسم الشرطة ضد رجل الأعمال واتهمه فيه بالتعدي على الحقوق الفكرية وبحسب ما ذكره محامي مكي فإن المحضر ملحق به قيد برقم 31 أحوال وتم تحريره في 15 فبراير 2023 ورافق معه فاتورة الفانوس.

محامي أحمد مكي يكشف تفاصيل القضية

وأوضح محامي مكي أن الواقعة تعد جنحة اقتصادية ويعاقب عليها صاحبها لأنها جريمة ضد السوق التجاري ومالكة وتعد تلك الصناعة مجهولة المصدر في وجه نظر القانون.

وأضاف قائلاً: "موكلي حصل على مقطع فيديو من داخل المول يظهر خلاله عرض فوانيس رمضان عليها صورة النجم أحمد مكي ومكتوب عليها الكبير أوي، كما حصل على فاتورة شراء من الهايبر للفانوس دون إذن من مكي باستعمال اسمه تجاريا".جدير بالذكر، أن الفنان أحمد مكي يواصل حالياً تصوير جزء جديد من مسلسله "الكبير أوي" الجزء السابع ويحضره لعرضه في شهر رمضان المقبل، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

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