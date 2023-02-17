شكرا لقرائتكم خبر عن أم زكى فى فيلتها الجديدة.. جولة فى منزل ليلى مراد على غلاف "الكواكب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مارس من عام 1961، تصدرت الفنانة ليلى مراد غلاق مجلة الكواكب من فيلتها الجديدة التى انتقلت إليها بعد أن غادرت بيتها فى جاردن سيتى، واحتفلت المجلة مع النجمة الكبيرة بـ"سبوع" طفلها زكى ابن المخرج فطين عبد الوهاب.

وفى محاولة انتهت بالفشل من مصور المجلة، حاول التقاط صورة للمولود الجديد، لكن يبدو أن ليلى مراد كانت تخاف عليه من الحسد، فاعتذرت للمصور قائلة: "معلش زكى بيخاف من الصور .. لكن أم زكى مابتخافش".

وتمر السنون حتى عشق زكى فطين عبد الوهاب الكاميرا ولم يخش الكاميرا كما قالت أمه، وأصبح ممثلا سينمائيا وتليفزيونيا، قبل أن يغادر دنيانا فى رحلة معاناة مع مرض السرطان.

قصص كثيرة نشرت فى الصحافة المصرية عن ليلى مراد وابنها زكي فطين عبد الوهاب ففى خبر على صفحات الشبكة اللبنانية بتاريخ 27 يوليو عام 1981، رصدت الجريدة محاولات الفنانة ليلى مراد للوقوف فى طريق زواج ابنها زكى فطين عبد الوهاب من النجمة سعاد حسنى – بكل ما أوتيت من قوة – سرا وجهرا، فى محاولة منها لإفشاله.

وجاء فى متن الخبر: "كبيرة المطربات القديمات ليلى مراد تحاول سرًا وجهرًا أن تفشل زواج ابنها وابن فطين عبد الوهاب من سعاد حسنى وقد وسطت العديد من الأصدقاء فى هذه المهمة التى تبدو شاقة وعسيرة، وسبب صعوبة المهمة يكمن فى أن ابنها على علاقة متينة وقوية مع النجمة السينمائية الشهيرة، وأن أصابع الحب معقودة".

تلك القصة يرويها زكى فطين عبد الوهاب بنفسى قبل وفاته إذ كشف عن أن والدته ليلى مراد كانت ترفض تمامًا زواجه من سعاد حسني، والذى استمر 6 أشهر فقط ولم يكلل بالنجاح.

وأوضح: "حدث ارتباط معها وتزوجنا، ووالدتى الفنانة ليلى مراد لم تكن مرحبة بفكرة الزواج من سعاد حسني.. والدتى كانت تحب الفنانة سعاد حسنى جدا كفنانة.. تزوجنا لمدة 6 أشهر وبعدها أصبحنا أصدقاء لمدة سنين".

وكشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب أن السبب الرئيسى فى الانفصال هو عدم الاتفاق مع الشخصيتين، لأنه كان طالبا يدرس وكان فى بداية حياته وهى فنانة مشهورة أكبر منه سنا، مشيرا إلى أنه بعد الانفصال ظلت علاقة الصداقة متواجدة بينه وبينها.

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل أحد المستشفيات بالدقى.

زكى فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفنى عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان فى فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج فى الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت فى مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكبيرسراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، وخاله الموسيقار الكبير منير مراد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".