شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الفنانة إيناس كامل فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة إيناس كامل العزاء فى والدها، غداً السبت، فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاة المغرب، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض وشيعت جنازته أمس فى مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت الفنانة دينا فؤاد عن وفاته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لإيناس تجمعها بوالدها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمه الله والد أختى وعشرة عمرى إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمة والفاتحة".

يذكر أن إيناس كامل تشارك حاليا في مسلسل "الأصلي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة واتش ات، وتجسد دور "محامية" وهي شقيقة فاطمة الأصلي خلال أحداث العمل، من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.