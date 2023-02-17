شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حسن عبد المجيد ضيف "بالخط العريض" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في ببرنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الفنان حسن عبد المجيد، أحد نجوم التسعينيات، فى فقرة فنية للحديث عن كواليس أشهر أغنياته وأعماله المقبلة، وحال سوق الغناء فى الوقت الحالي ، بالإضافة إلى أزمته الصحية الأخيرة.

وكان حسن عبد المجيد قال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "من مصر": "أحمد منيب كان بالنسبة ليا نقلة نوعية لإنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر في شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح"، مشيرا إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".