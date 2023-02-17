سقوط عرش «النجم الأوحد» فى دراما رمضان 2023

ياسر رشاد - القاهرة - للعام الثالث على التوالى، تنتصر الدراما الرمضانية للبطولة الجماعية، بعدما سطوة ظاهرة «النجم الأوحد» وسيطرته على الساحة لسنوات طوال داخل الماراثون الرمضانى، وخارجه. إذ تشهد الخريطة الرمضانية لهذا العام ظهور أعمال درامية تضم ثنائيات كبيرة اعتدنا أن نرى اسمهم على الأفيش بمفردهم.

لم تكن البطولة الجماعية ظاهرة مستحدثة، فقديما كان يحرص المؤلف والمخرج على جمع أكبر عدد من النجوم فى عمل درامى واحد، على سبيل المثال لا الحصر مسلسل «ليالى الحلمية» و«المال والبنون» وغيرهما من الأعمال الدرامية التى باتت أحد كلاسيكيات الدراما المصرية.

أثبتت التجارب الرمضانية السابقة، أن البطولة الجماعية، لا تقلل من قدر الفنان وقيمته الفنية، وإنما تخلق حالة من المبارزة الفنية التى تحفز الفنان على الاجتهاد والتعمق أكثر فى الشخصية ودراسة جوانبها المادية والنفسية لتحقيق المتعة الفنية التى يبحث عنها المشاهد.

نجوم يودعون البطولة المطلقة..

يعتبر الفنان أحمد السقا، واحدا من الفنانين الذين ودعوا البطولة الجماعية للعام الثالث على التوالى، بدأت بمسلسل «نسل الأغراب» الذى تقاسم البطولة فيه مع الفنان أمير كرارة، وهو العمل الذى عرض رمضان قبل الماضى، ليعاود تكراره العام الماضى فى مسلسل الاختيار» أمام الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وفى دراما رمضان هذا العام، يتقاسم البطولة مع الفنان عمرو يوسف، فى مسلسل «الجبل».

وذكرت بعض الأنباء أن مسلسل «الجبل»، مأخوذ من ملفات المخابرات العامة، حيث يناقش إحدى العمليات الكبيرة التى نفذها الجيش المصرى، والتى تتعلق بحربه ضد الإرهاب.

وتتنازل الفنانة «زينة» عن البطولة المطلقة التى ظلت محتفظة بها طوال الأعوام السابقة، لتشارك الفنان محمد رمضان فى مسلسله الجديد الذى يحمل اسم « العمدة».

ويعد العمل أول تعاون بينهما ويخرجه محمد سامى، وينتمى المسلسل إلى الدراما الشعبية المفضلة لجمهور «رمضان»، ويشارك فيه عدة نجمات منهن «إيمان العاصى» و«مى كساب» و«ومنة فضالى».

وأرجع رواد السوشيال ميديا، تنازل النجمة زينة عن «البطولة المطلقة» بسبب عدم تحقيق أى نجاح يذكر خلال العامين الماضيين.

بعد نجاح عدة أعمال جمعتهما خلال الأعوام الماضية، تعود النجمة اللبنانية نادين نسيب لمشاركة الفنان السورى قصى الخولى فى مسلسل بعنوان «وشكراً».

وكانت نادين أبدت سعادتها بهذه العودة، مؤكدة أن الكيمياء التى تجمعها بالنجم قصى تدفعهما لتقديم عمل مميز وجيد للجمهور، التى وعدته أن العمل سيكون بروح جديدة وأنهما سيعملان لتقديم مفاجأة مميزة للجمهور.

وبعد النجاح الذى حققه النجم السورى جمال سليمان، يتقاسم البطولة هذا العام، مع الفنانة نيللى كريم، فى مسلسل «عملة نادرة» الذى يمثل أول تجربة لها باللهجة الصعيدية.

تدور أحداث العمل فى إطار دراما اجتماعية حول الصعيد، يضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم الكبار منهم كمال أبورية، أحمد عيد، محمد لطفى، جومانة مراد، فريدة سيف النصر، رمزى العدل، ندى موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف مدحت العدل إخراج محمد العدل.

ثنائيات معتادة..

يشهد الموسم الرمضانى لهذا العام، عودة ثنائيات فنية ناجحة افتقدها الجمهور لسنوات، منها ثنائى درة وعمرو سعد، أحد أبرز مفاجآت الموسم الرمضانى، اللذان قدما عددا من الأعمال السينمائية الناجحة مثل «مولانا» و«حديد». ليعودا للموسم

الرمضانى فى عمل درامى من إنتاج شركة «الصباح» يحمل اسم «الاجهر» تأليف ورشة ملوك إخراج ياسر سامي.

ويعود الثنائى الأشهر فى الدراما المصرية، الفنان أحمد العوضى والفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى الموسم الرمضانى لهذا العام بمسلسل «ضرب نار»، الذى ينتمى إلى الدراما الصعيدية، وذلك بعد ثنائيتهما المميزة فى عدد من المسلسلات الناجحة التى لاقت قبولًا وصدى كبيرًا لدى الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وتشارك الفنانة نور النجم ياسر جلال فى بطولة مسلسل «ألف ليلة وليلة» إذ يجسد «ياسر» شخصية «شهريار» وتلعب «نور» شخصية «شهرزاد».

ويعد التعاون الجديد بين الثنائى هو الثالث من نوعه إذ شاركا سوياً فى مسلسلى «ضل راجل» و«رحيّم».

ثنائيات للمرة الأولى..

تلاحظ هذا العام، مشاركة نجوم لأول مرة سويا فى عمل درامى واحد، حيثُ يشارك لأول مرة النجم أحمد رزق، الفنانة روبى فى بطولة مسلسل «حضرة العمدة».

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش قضية المرأة فى المجتمع من خلال تولى سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع. ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغنى، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

بعدما سقط نجمه سينمائيا، يحاول النجم محمد سعد استعادة بريقه من خلال الدراما، إذ يشارك فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل «الحاج اكس لانس» أمام الفنانة علا غانم.

وكان آخر ظهور درامى للفنان محمد سعد فى عام 2014 من خلال مسلسل «فيفا أطاطا» وشاركه البطولة إيمى سمير غانم وسامى العدل وعبدالرحمن أبوزهرة تأليف محمد نبوى وسامح سر الختم إخراج سامح عبد العزيز.

وتنافس النجمة دينا الشربينى على الكعكة الرمضانية، من خلال مسلسل «كامل العدد»، أمام النجم شريف سلامة. تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى، من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف رنا أبو ريش.