أحمد ماهر: شخصية الصعيدى اختبار قاسٍ

ياسر رشاد - القاهرة - حمل كافة مسئولياته الفنية فأجادها، حتى صار أيقونة ونموذجاً للغة واللهجة، اللغة هى العربية ذات الجلال، واللهجة هى تلك «الصعيدية» التى تقطر رجولة ونبلا، ذلك أن الفنان أحمد ماهر هو ليس ابن اللحظة المكتملة التى يراها المشاهد ممتلكاً لنواصى الشخصية.

بل هى حصاد طفولة وما قبلها من مؤثرات بيئية وتربوية.. فأحب اللغة العربية ومن خلال بحورها الأصولية، وكانت هى ذاتها البوابة للهجة الصعيدية التى صار علامة منها وعليها.. وفى هذا الحوار الذى أجريته معه بصومعته الفنية «سينما ريفولى» إذ عظمة التاريخ المصرى فى كل أركانها، ومن كل نوافذها تتجلى كطاقة سحرية لكل عقل وقلب.

< المسرح مثل الترياق يتسرب فى الروح والدم

سألته:

< دعنا نبدأ بما ستقدمه خلال شهر رمضان الفضيل؟

<< أقدم برمضان مسلسل «المداح»، والشخصية التى أقدمها فيه هى نموذج تلقائى وعفوى لهذه الأرض المصرية بطيبتها وسماحتها وموروثها، ولذلك كانت له النسبة الأكبر فى المشاهدة فى جزئيه الأول والثانى، هذا إلى جانب أن هذا العمل يندرج تحت ما نسميه فى صناعة الدراما التليفزيونية درة الأعمال النظيفة، فلا نجد فيها الألفاظ النابية الخادشة للحياء، ولا ما يكرس لحياة المجون والسكر والمخدرات، أو ما يشجع على تعاطى الأدخنة كالسجائر والشيش، وما إلى ذلك. كما أقدم مسلسل «بابا المجال» وهو لفظ دارج يجرى على ألسنة العوام بمعنى أنه كبير الأسطوات، فى هذه المهنة، أو هذه الصنعة، وهى شخصية صعيدية أيضاً.

< أحلم بـ«الحسين» وأطالب بعودة «الإعلام»

< ألا تخاف من تكرار شخصية الصعيدى؟

<< نعم، فهى اختبار قاسٍ، فإن لم تكن فطناً، فتقع فريسة للتكرار، فلابد من تقديم طعم جديد مغاير يفاجئ به الجمهور، حتى يصبغ كل شخصية بشخصية خاصة بها.

< لماذا هذا الإقبال الكبير منك على تجسيد الشخصية الصعيدية؟

<< بفضل الله ثم بفضل الاجتهاد فى تقديمها أصبحت أيقونة لها، وأرى أنه لابد من الدفاع عن رجل الصعيد، ذلك أن المجتمع المصرى والعربى درج على التندر بهذه الشخصية، فى حين أراها نموذجًا للرجولة الحقة والشموخ والكبرياء، لذلك أسعد بتقديم العديد من هذه النماذج التى تشرف الرجولة المصرية.

< أمى صاحبة الفضل عليّ فى إتقان اللغة العربية

< وكيف ترى النسخة الثالثة من المداح؟

<< إجابتى استحسان الجزءين الأولين.

< ومن أين جاءت إجادتك للغة العربية؟

<< أمى هى صاحبة الفضل بعد الله فى تحبيبى للغة العربية، وباشرت ذلك بنفسها منذ نعومة أظافرى، فكانت تحكى لى عن قصص القرآن الكريم، وتفسر أسماء الله الحسنى، وتحدثنى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنت أصحو كل صباح تصافح أذنى آيات القرآن الكريم، وكان يحضر إلى بيتنا كل يوم أحد المقرئين يتلو آيات الذكر الحكيم، كى يتبرك البيت، وتطرد الشياطين من أركانه، لذلك اعتادت أذنى سماع العربية السليمة، هذا إلى جانب أن أمى كانت تشرح لى العديد من المعانى فى الأناشيد القومية، ومن هنا عشقت اللغة العربية بموسيقاها وأوزانها وبحورها، ولابد لنا أن نحفظ للغة العربية جمالها وتألقها وقيمتها، فهل هناك معنى أجل من أن كتاب السماء القرآن الكريم جاء باللغة العربية قال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا}. لذلك تشرفت اللغة العربية بأنها اختصها الله بكتابه الكريم، وهذه إشارة إلى المؤمنين أن يحتفوا بلغة السماء.

< يجب أن نعمل بوصية الرسول الكريم «استوصوا بمصر وأهلها خيرًا»

< لماذا العربية حين تقدم نجدها فقط فى السياق التاريخى؟

<< لأننا لا نتعامل مع بعضنا البعض فى الحياة العادية الآن باللغة العربية الفصحى، فلو أننا عالجنا مشاكلنا الحالية بالفصحى، سنخلق حالة من التغريب ذلك أن هذا لا يحدث فى الحياة العامة، لكن هذا ربما يكون مقبولاً وجيداً فى برامج تعليم اللغة العربية التى نفتقدها كثيراً.

< لماذا السياق الدرامى فى السنوات الأخيرة ملئ بالدم على عكس الواقع؟

<< نعم على عكس الواقع، وإن لم تساير الأعمال الدرامية أحداث الحياة بمتغيراتها فإنها بذلك ستنفصل عن قاعدتها الشعبية، ومن هنا نؤكد على أن الأعمال التى شاهدناها فى الآونة الأخيرة، والمليئة بالرشاشات والمدافع والسيارات التى تطير فى الهواء، والسنج والأسلحة البيضاء، كل هذه الأشياء أبعد ما تكون عن مجتمعنا المصرى الذى عرف بالطيبة، هذه أشياء يمكن أن نراها في شيكاغو وليس فى الحارة المصرية.

< لماذا تراجع دور المسرح كشعلة تنوير؟

<< إن وزارة الثقافة هى القلعة الحقيقية التى تدرأ الأخطار عن هذا الكيان العملاق وهو المسرح، فهناك قطاع هيئة المسرح والأوبرا والثقافة الجماهيرية، وهذا قل أن يوجد فى العالم العربى، فليس له مثيل.

< إذن ماذا ينقص المسرح؟

<< تنقصه الأموال كى يشتد عوده، فالمسرح ينتج لكن لا يمتلك دعاية لما ينتجه، من «أفيشات» فى الشوارع وإعلانات فى الصحف والقنوات، والثقافة هى عمود أساسى لخيمة الحياة، ولابد لذلك من دعاية.

< وماذا يحمل المسرح معك فى رمضان؟

<< الجديد أننى درجت على التعاون مع مداح الرسول د. أحمد الكحلاوى فى أن نقدم فى كل رمضان عملاً يحدثنا عن المصطفى صلوات الله عليه وآله الكرام ليوقظ فى نفوس المشاهدين هذا العبق الدينى، لأننا فى أمس الحاجة إلى التذكرة، قال تعالى «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» وإذا كان المصطفى يحضنا على أن نأخذ بالأسباب، فلابد لنا أن

نفطن إلى خطورة أثر الدراما فى النفوس، والمسرح صاحب الكلمة التى يمس تأثيرها شغاف القلوب، بحيث تغتسل النفوس من أدرانها البشرية كى تعود إلى جادة الصواب، فأرى أن المسرح له الأثر البالغ بما له من سحر وسلطان، فهو كالترياق يتسرب فى الدم والروح، فنقدم فى رمضان مسرحية.. ما تخافوش عليها، وهى تطرح السؤال الذى يجرى على ألسنة الناس هذه الأيام، فالمسرحية انعكاس لما نلمسه فى حياتنا الاقتصادية فى أعقاب جائحة كورونا وكذلك تتعرض لما نعايشه من أثر الحرب الروسية الأوكرانية، وبما تركته من أثر سلبى فى اقتصاديات العالم، وتطرح المسرحية السؤال الكبير.. إلى أين ستذهب بنا الحياة؛ لذلك كان لابد من تقديم هذا العمل كشكل من أشكال بعث الطمأنينة فى نفوس أبناء شعبنا، ذلك أن المولى عز وجل بشرنا فى كتابه الكريم وقال «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» ثم كانت وصية المصطفى حين قال «استوصوا بمصر وأهلها خيرًا».

ثم جاء فى قصة سيدنا يوسف أن خزائن الأرض فى مصر، ثم كان التجلى الأعظم على هذه الأرض.

كل هذه المعانى تبعث بوافر الطمأنينة لأبناء أمتنا بأننا لا ينبغى أن نخاف عليها، فعين الله ترعاها.

< كيف أثرت «السوشيال ميديا» على المسرح؟

<< لا شك أثرت السوشيال ميديا بالسلب على كل حياتنا، ذلك أن فى استخدامها الكثير من السلبيات، وهى ينطبق عليها المثل الشعبى الذى يقول «مسكوا الهبلة طبلة».

< وكيف المخرج؟

<< بالثقافة، إذ تشكل الوعى والضمير وأن توقظ فى الناس صحيح الدين، فذلك حائط الصد ضد العابثين بالسوشيال ميديا.

< هل من الممكن خلق مسرح مواز على السوشيال ميديا؟

<< المسرح له أهله وخبراؤه ومثقفوه، أما السوشيال ميديا فهى فى متناول الكثيرين، وهناك من هم يسيئون استخدامها، فشتان ما بين وبين، المسرح كلمة، والسوشيال ميديا أحيانًا اشاعات.

< ما هى الشخصية التى تود تقديمها للمسرح ولم تقدمها بعد؟

<< شخصية الإمام الحسين، ذلك أنها استرخصت الحياة دفاعًا عن شرف الكلمة، ومازلت أذكر كلماته التى ذكرها عبدالرحمن الشرقاوى فى «الحسين شهيدًا» إذ يقول: «فلتنصبوا جسد الشهيد هناك فى وسط العراء ليكون رمزًا داميًا للموت، من أجل الحقيقة والعدالة والفداء». وهو أسوة وقدوة لأبناء الإسلام، ثم أود تقديم شخصية القعقاع بن عمرو الدوس.. ذلك الذى سجل التاريخ إنه رجل بألف رجل.

وسنبدأ خطى انتاج عمل عن سيدنا الإمام الحسين رمز التضحية والفداء لآل البيت إذا استشهد كل آل البيت ولم يبق إلا الإمام على زين العابدين، وسينتجه بعض العرب المهاجرين إلى أمريكا وبرعاية مولانا أبوالعزايم.

< كيف يعود عموم الفن إلى سابق عهده؟

<< بعودة وزارة الإعلام، فهى الأمينة على تقديم أعمال جيدة، والإذاعة منذ فجرها هى التى قدمت لنا هذه الثقافة وكونت الوجدان العربى والمصرى، فأين الآن الاذاعة والتليفزيون وأين ماسبيرو وأين شركات الانتاج الوطنية مثل صوت القاهرة، وقطاع الانتاج ومدينة الانتاج الإعلامى، فكل ما نشهده الآن يتم من خلال إطار خارج هذه المنظومة، وأن تكون لهذه الجهات رقابتها بحيث نضمن تقديم الأعمال الفنية المصفاة بعيدًا عن الاسفاف أو الاشارة، وهذا الفلتر هو الضمان لاستمرار سريان نهر الثقافة.

< وماذا عن سينما ريفولى التى تدير منها نشاطك الفنى؟

<< بالفعل، هنا أكاديمية لتعليم فنون التمثيل والأداء والإلقاء، وفى انتظار دعم أحد البنوك لتجديد قاعتها بعد الحريق المجهول أو متعدد الأنساب الذى طالها، فهى سينما رمز للثقافة والإبداع وسط القاهرة التاريخية بعبقها الذى لا يتكرر.