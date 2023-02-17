شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ليلى مراد.. عاشقة السيدة نفيسة وردها على اتهامها بالجاسوسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن الخليج 365 عشر من فبراير مع ذكرى ميلاد نجمة كبيرة هي الفنانة الراحلة ليلي مراد، والتي دوماً ما اعتبرت بمثابة أيقونة في عالم الغناء والتمثيل بعدما لعبت طوال مشوارها العديد من الأعمال الناجحة كما غنت بصوتها أجمل الأغاني.

ليلى مراد ما أن يتم ذكر اسمها حتي يتساءل كثيرون حول قصتها مع الإسلام حين اشهرت اسلامها وتخلت عن اليهودية، الأمر الذي أشعل بعدها العديد من القصص وأدخلها في شائعات أزعجتها إلي حد كبير، وذلك بعدما اتهمها البعض بأنها تبرعت بأموالها لصالح الكيان الصهويني بل ودعمت جيش إسرائيل بأموالها حتي قامت إحدى الصحف بنشر تقرير بعنوان كبير مكتوب فيه : "ليلى مراد جاسوسة إسرائيلية".

وهو الأمر الذي تحدث عنه زكي فطين عبد الوهاب في أكثر من مناسبة أبرزها خلال هذا الفيديو حينما نفي تلك الواقعة وتعرض لكواليسها بالكامل مؤكداً علي أنه أمه حزنت للغاية فور رؤية الجريدة التي نشرت هذا التقرير، خاصة أنها كانت وقتها في سوريا، لتجري بعدها عدة اتصالات مع المسئولين من أجل عودتها بسرعة إلي مصر خاصة أن الشائعة بدأت في الانتشار بشكل كبير.

وحول قصتها مع دخول الإسلام كشف زكي فطين عبد الوهاب قصتها مع هذا الأمر بنفس الحوار، حين أكد علي أنها كانت تعشق السيدة نفسية والسيدة زينب قبل دخول الإسلام، وأضاف أنها منذ اعتناقها الديانة الإسلامية وحرصت علي أن يأتي مقريء للقرآن كل أسبوع ليقرأ القرآن داخل المنزل، كما أوضح أن ليلي مراد لم تكن الوحيدة التي أشهرت اسلامها ولكن اسلم معها خاله الملحن والمغني منير مراد.