كتب امير فتحي في الجمعة 17 فبراير 2023 08:43 صباحاً - فاجأت إحدى المتابعات مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني بسؤال عن الموت وهل تفكر فيه وما مصير أولادها بعد رحيلها؟
وردت القحطاني على السؤال عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “لا أفكر في الموت الحين ولا أخاف من الموت ولا بموت الحين بموت بعدين”
وأضافت القحطاني في الفيديو:”ليس من العدل أن أموت بدري، لازم أعيش مثل سنوات العذاب والظلم بعيشها مرتين في سعادة وحرية واستقلالية وانطلاق”.
وتابعت: عندي إحساس قوي إني أعيش عمر طويل لأن الله ليس بظلام للعبيد.
كانت هذه تفاصيل خبر “ليس من العدل أن أموت بدري”.. هند القحطاني بإجابة صادمة عن الموت!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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