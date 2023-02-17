شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تصور مسلسل "تحت الوصاية" مع منى زكى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة نهى عابدين تصوير مشاهدها في مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكى والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث التحقت نهى بأسرة العمل في مدينة الإسكندرية وصورت عددا من مشاهدها في المدينة الساحلية، وجمعتها بمنى زكى ودياب ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لبضعة أيام.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

وفى سياق آخر تستعد نهى لتصوير مشاهدها في مسلسل "مذكرات زوج" مع طارق لطفى، والمكون من 15 حلقة، والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، وسينارو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور النبوى، سماء إبراهيم، سارة الشامى، حازم إيهاب، عمر الشناوى ونادية رشاد وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت نهى عابدين مؤخراً بطولة حكاية "زيارة" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، الذى تم عرضه على قناة cbc، وتقاسم بطولة الحكاية معها محمد جمعة وشارك في بطولتها، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم.

ودارت أحداث حكاية "زيارة" حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما، وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.