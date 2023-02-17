شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جمال: مفاجآت كبيرة ومشوقة بدءًا من الحلقة الخامسة في "الاصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل الأصلى للنجمة ريهام عبد الغفور والذى تعرض حلقاته حالياً على قناة dmc ومنصة watch it الرقمية، عن سعادته بردود الأفعال والتفاعل مع أحداث العمل بعد عرض الحلقات الأولى مشيراً إلى أن الأحداث ستشهداً مفاجآت وأحداثا مشوقة وغير متوقعة بدءًا من الحلقة الخامسة.

ويعرض مسلسل "الأصلي"من السبت إلى الأربعاء عبر قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا، كما يعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية قبل dmc بـ 24 ساعة.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، اسلام جمال، حمزة العيلى، ايناس كامل، إيهاب فهمى ولاء الشريف، احمد كش، احمد الشامى، يوسف عثمان، يارا المليجى، شاهيستا سعد، سارة نور، ايسل رمزى، فتوح احمد، احمد فريد، جالا هشام، مروة أنور، أحمد والى، ميدو ماهر، رانيا السيد، شريف حلمى، رانيا الخواجة وضيوف الشرف محمد التاجى، محمد الصاوى، اشرف زكى.

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، حمدي التايه، مينا بباوي وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه حول فاطمة الأصلى (ريهام عبد الغفور) ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج سيد على "أم فاطمة" زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولداً، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته، حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة بعد أن أوصاها بالحفاظ على ميراثه وتجارته.

ويسجل "الأصلى" التعاون الثانى بين أمين جمال وريهام عبد الغفور والمخرج أحمد حسن وشركة أروما، بعد حكاية "ربع قيراط" من الموسم الأول لمسلسل "إلا انا" الذى تم عرضه فى 2020، وشارك فى بطولة الحكاية مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، بسمة ماهر.