“اعمل خير هتلاقي خير”.. تامر حسني يروي قصة لا تصدق حصلت معه ومع بسمة بوسيل.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 17 فبراير 2023 05:43 صباحاً - أكد الفنان المصري تامر حسني ان مقولة “اعمل خير تلقى خير” حقيقية جدا راويا قصة حدثت معه ومع زوجته بسمة بوسيل تؤكد ذلك.

وروى تامر حسني، خلال لقاء مع الاعلامي عمرو الليثي على شاشة “قناة النهار”، قصة حصلت معه ومع زوجته قائلا “في مرة مراتي وصلت مامتها المطار ورجعوا في الطريق والعربية وقفت فيهم بسبب مشاكل فوقف احد الاشخاص وساعدهم في اصلاح العربية”.

وتابع “وبعدين هو وماشي قال لمراتي قولي للاستاذ تامر الخير اللي انت عملته مع المربية بتاعتنا بيتردلك النهاردة”.

وتحدث تامر حسني عن قصة الخير الذي قام به قائلا “كنت مرة ماشي طالع من بيتنا والبيت فيه طريق طويل جدا عشان تطلع على الشارع بره ولقيت سيدة في عمر أمي قولتلها انت يا ماما واقفة كده له ما في عربية حتجيلك”.

واضاف “قولت لها تعالي اوصلك فركبت ووصلتها وهي في الطريق سألتني انت الاستاذ تامر حسني فقالت لي انا بحبك وولادي بحبوك”.

وتابع “وصلتها لحد بيتها والبيت كان شوارع كثير ضيقة وبعيد شوية ورحت وما كنش في دماغي بس انا عارف انك بتعمل خير في يد ربنا”.