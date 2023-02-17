شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الهناجر تحتفل بذكرى ميلاد ليلي مراد وعرض فيلم "غزل البنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما الهناجر فيلم "غزل البنات " بمناسبة ذكرى ميلاد قيثارة الغناء العربي ليلي مراد ، وذلك اليوم الجمعة 17 فبراير بسينما الهناجر وبسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وبسينما مركز طلعت حرب بالسيدة نفيسة، والدخول مجانًا، ويعقب عرض الفيلم ندوة في تمام السادسة مساءً يديرها الكاتب جمال عبد القادر ، بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة د. نيفين الكيلاني.

جدير بالذكر أن ليلى مراد أسمها الأصلي ليليان زكي إبراهيم مراد موردخاي، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين. ولدت لعائلة يهودية مصرية اشتهرت بوطنيتها عام 1918 في حي الظاهر في القاهرة، ثم غيرت اسمها لاحقًا إلى ليلى مراد كاسم مسرح. تزوجت ليلى ثلاث مرات وطلقت ثلاث مرات، تزوجت أنور وجدي وأشهرت إسلامها في الأزهر. ثم تزوجت فطين عبد الوهاب وأنجبت منه ابنها زكي فطين عبد الوهاب. توفيت عام 1995.

ظهرت ليلى مراد أولاً مغنية فقط في النسخة الناطقة من فيلم الضحايا عام 1935، ثم مثلت للسينما 27 فيلمًا كان أولها فيلم (يحيا الحب) مع الموسيقار (محمد عبد الوهاب) عام 1937، وكان آخر أفلامها في السينما (الحبيب المجهول) عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها التمثيل واستمرت لفترة ما مغنية في الإذاعة.